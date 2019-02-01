İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. MKE Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı

MKE Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.