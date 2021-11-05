TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında MKE Ankaragücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor maçı 6 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ- ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MKE ANKARAGÜCÜ- ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

MKE Ankaragücü - Ümraniyespor maçının hakemi Ali Şansalan olacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Veli Karakaya görev alacak.