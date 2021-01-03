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Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor ile 02.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maç sonucu:

MKE ANKARAGÜCÜ YENİ MALATYASPOR
Mke Ankaragücü Yeni Malatyaspor
3 1

Mke Ankaragücü Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 16:00

Mke Ankaragücü Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Bahattin Duran(avar)

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı

Yedekler

1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 4. Erdi Dikmen, 61. Yusuf Eren Göktaş, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 21. Berke Gürbüz, 22. Torgeır Borven

Teknik Sorumlu

Goller

Danıel Lukasık,4.dk (f), Joseph Paıntsıl,37.dk (p), Torgeır Borven,88.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 20.dk, Sarı Kart Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch 78.dk, Sarı Kart Danıel Lukasık 81.dk

Oyundan Çıkanlar

Stylıanos Kıtsıou 30.dk, Danıel Lukasık 86.dk, Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 86.dk, Joseph Paıntsıl 60.dk, Endrı Çekıçı 86.dk

Oyuna Girenler

Erdi Dikmen 30.dk, Şahverdi Çetin 86.dk, Torgeır Borven 86.dk, Luka Adzıc 60.dk, El Hadjı Assane Dıousse 86.dk

YENİ MALATYASPORYeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 9. Umut Bulut, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 44. Murat Akça, 57. Issam Chebake, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Youssuf Ndayıshımıye,75.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Semih Kaya 81.dk, Sarı Kart Olcay Şahan 14.dk, Kırmızı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 83.dk

Oyundan Çıkanlar

Umut Bulut 46.dk, Zeki Yavru 68.dk, Kubilay Kanatsızkuş 46.dk, Olcay Şahan 46.dk

Oyuna Girenler

Benjamın Tetteh 46.dk, Mustafa Eskihellaç 68.dk, Jetmir Topalli 46.dk, Issam Chebake 46.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor1693427123015
2Galatasaray1593325103015
3Gaziantep FK1577128172811
4Beşiktaş1491429192810
5Hatayspor158342217275
6Fenerbahçe148242720267
7Fatih Karagümrük145632317216
8Yeni Malatyaspor15555192020-1
9Trabzonspor15555161920-3
10Göztepe154742118193
11Konyaspor155461916193
12Çaykur Rizespor14545202219-2
13Kasımpaşa15546182319-5
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17MKE Ankaragücü15438192315-4
18Gençlerbirliği14437142315-9
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1424891910-10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.2021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.2021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.2021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.2021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.2021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.2021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.2021Çaykur Rizespor Gençlerbirliği
03.01.2021Fatih Karagümrük Trabzonspor
03.01.2021Kayserispor Beşiktaş
04.01.2021Kasımpaşa Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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