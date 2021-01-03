Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor ile 02.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Yeni Malatyaspor
|3
|1
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Mke Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 16:00
Mke Ankaragücü Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), Bilal Gölen(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Bahattin Duran(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 70. Stylıanos Kıtsıou, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 50. Zvonımır Sarlıja, 89. Atila Turan, 42. Idrız Voca, 11. Saba Lobjanıdze, 88. Endrı Çekıçı, 35. Danıel Lukasık, 28. Joseph Paıntsıl, 9. Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı
Yedekler
1. Korcan Çelikay, 19. Cebrail Karayel, 4. Erdi Dikmen, 61. Yusuf Eren Göktaş, 10. Orkan Çınar, 7. Luka Adzıc, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 18. Şahverdi Çetin, 21. Berke Gürbüz, 22. Torgeır Borven
Teknik Sorumlu
Goller
Danıel Lukasık,4.dk (f), Joseph Paıntsıl,37.dk (p), Torgeır Borven,88.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Stylıanos Kıtsıou 20.dk, Sarı Kart Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch 78.dk, Sarı Kart Danıel Lukasık 81.dk
Oyundan Çıkanlar
Stylıanos Kıtsıou 30.dk, Danıel Lukasık 86.dk, Jonathan Bolıngı Mpangı Merıkanı 86.dk, Joseph Paıntsıl 60.dk, Endrı Çekıçı 86.dk
Oyuna Girenler
Erdi Dikmen 30.dk, Şahverdi Çetin 86.dk, Torgeır Borven 86.dk, Luka Adzıc 60.dk, El Hadjı Assane Dıousse 86.dk
Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 9. Umut Bulut, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 24. Olcay Şahan, 26. Semih Kaya, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 7. Berk Yıldız, 8. Fernando Ruben Zuquı, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 19. Benjamın Tetteh, 44. Murat Akça, 57. Issam Chebake, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Youssuf Ndayıshımıye,75.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Semih Kaya 81.dk, Sarı Kart Olcay Şahan 14.dk, Kırmızı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Umut Bulut 46.dk, Zeki Yavru 68.dk, Kubilay Kanatsızkuş 46.dk, Olcay Şahan 46.dk
Oyuna Girenler
Benjamın Tetteh 46.dk, Mustafa Eskihellaç 68.dk, Jetmir Topalli 46.dk, Issam Chebake 46.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe