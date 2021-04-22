Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 21.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu? Mke Ankaragücü - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Mke Ankaragücü Yukatel Denizlispor 1 1 Mke Ankaragücü Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 16:00

Mke Ankaragücü Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Çağdaş Altay(avar)

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 50. Zvonımır Sarlıja, 13. Ante Kulusıc, 70. Stylıanos Kıtsıou, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 42. Idrız Voca, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 11. Saba Lobjanıdze, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 97. Embiya Ayyıldız

Teknik Sorumlu

Hikmet Karaman

Goller

Stylıanos Kıtsıou,35.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Zvonımır Sarlıja 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Güral 64.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 90+2.dk, Endrı Çekıçı 79.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 64.dk

Oyuna Girenler

Saba Lobjanıdze 64.dk, Embiya Ayyıldız 90+2.dk, Şahverdi Çetin 79.dk, Orkan Çınar 64.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

99. Abdulkadir Sünger, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 15. Oğuz Yılmaz, 25. Veton Tusha, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

13. Ali Eren Yalçın, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş, 30. Ayman Ben Mohamed, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 26. Görkem Can, 60. Özgür Çek, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu

Teknik Sorumlu

Goller

Hugo Rodallega Martınez,7.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oğuz Yılmaz 90+4.dk, Sarı Kart Hasan Ayaroğlu 81.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 61.dk

Oyundan Çıkanlar

Sakıb Aytaç 88.dk, Murıs Mesanovıc 78.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 90+1.dk, Veton Tusha 46.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 88.dk

Oyuna Girenler

Ayman Ben Mohamed 88.dk, Hasan Ayaroğlu 78.dk, Ali Yavuz Kol 90+1.dk, Kubilay Aktaş 46.dk, Özgür Çek 88.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 19 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları