Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Mke Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Mke Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 21.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Mke Ankaragücü
|Yukatel Denizlispor
|1
|1
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Mke Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 16:00
Mke Ankaragücü Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Çağdaş Altay(avar)
Mke Ankaragücü
Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 50. Zvonımır Sarlıja, 13. Ante Kulusıc, 70. Stylıanos Kıtsıou, 29. Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu, 24. İbrahim Akdağ, 88. Endrı Çekıçı, 77. Emre Güral, 20. Alper Potuk, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 2. Mıchal Pazdan, 4. Erdi Dikmen, 89. Atila Turan, 42. Idrız Voca, 18. Şahverdi Çetin, 10. Orkan Çınar, 11. Saba Lobjanıdze, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 97. Embiya Ayyıldız
Teknik Sorumlu
Hikmet Karaman
Goller
Stylıanos Kıtsıou,35.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Zvonımır Sarlıja 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Güral 64.dk, Tıago Mıguel Baıa Pınto 90+2.dk, Endrı Çekıçı 79.dk, Hermenegıldo Da C Paulo Bartolomeu 64.dk
Oyuna Girenler
Saba Lobjanıdze 64.dk, Embiya Ayyıldız 90+2.dk, Şahverdi Çetin 79.dk, Orkan Çınar 64.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
99. Abdulkadir Sünger, 7. Hugo Rodallega Martınez, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 11. Murıs Mesanovıc, 15. Oğuz Yılmaz, 25. Veton Tusha, 23. Sakıb Aytaç, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 42. Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud, 76. Özer Özdemir, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
13. Ali Eren Yalçın, 19. Cenk Gönen, 3. Muhammet Özkal, 5. Kubilay Aktaş, 30. Ayman Ben Mohamed, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 26. Görkem Can, 60. Özgür Çek, 61. Ali Yavuz Kol, 70. Hasan Ayaroğlu
Teknik Sorumlu
Goller
Hugo Rodallega Martınez,7.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Oğuz Yılmaz 90+4.dk, Sarı Kart Hasan Ayaroğlu 81.dk, Sarı Kart Fabıano Leısmann 61.dk
Oyundan Çıkanlar
Sakıb Aytaç 88.dk, Murıs Mesanovıc 78.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 90+1.dk, Veton Tusha 46.dk, Mıkkel Morgenstar Palssonn Dıskerud 88.dk
Oyuna Girenler
Ayman Ben Mohamed 88.dk, Hasan Ayaroğlu 78.dk, Ali Yavuz Kol 90+1.dk, Kubilay Aktaş 46.dk, Özgür Çek 88.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|19
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-1
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK