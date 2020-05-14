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MKE Ankaragücü'nden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı...

MKE Ankaragücü'nden Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA


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