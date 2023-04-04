MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara'da MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ankaragücü 3-1 Trabzonspor

Gol: 22' Abdülkadir Ömür, 51 ve 83' Ali Sowe, 69' Lamine Diack

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

21. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca’nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.

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22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür’ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır’ı geçemedi.

45+4. dakikada Emre Kılıç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.

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Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan ekip yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

İLK 11'LER

Ankaragücü'nün 11'i: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.