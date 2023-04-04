MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok

Trabzonspor kötü gidişi bir türlü dur diyemiyor. Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçında Ankara'da, MKE Ankara gücüne 3-1 yenilerek Ligden sonra Ziraat Türkiye kupasına da veda etti.

YAYINLAMA
Google News
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankara'da MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Türkiye Ziraat kupasında da yok

Ankaragücü 3-1 Trabzonspor

Gol: 22' Abdülkadir Ömür, 51 ve 83' Ali Sowe, 69' Lamine Diack

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.

21. dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca’nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür’ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır’ı geçemedi.

45+4. dakikada Emre Kılıç’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada kazanan ekip yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

İLK 11'LER

Ankaragücü'nün 11'i: Bahadır Güngördü, Malcuit, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Zahid, Ali Sowe.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin, Larsen, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
Heyecan Dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali bugün başlıyor! İşte çeyrek final maç programı
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Son Haberler
kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
Bakan Yanık, 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı
Bakan Yanık, 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Yorumlananlar
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!