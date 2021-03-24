Mkyk nedir ve açılımı ne demek?
MKYK, belirli dönemlerde haber bültenlerinde dile getirilmesi dolayısıyla merakla araştırılan konu olmaya başladı. Sayısı değişebilen MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşuyor. Peki, MKYK nedir ve açılımı ne demek? İşte, AK Parti MKYK açılımı hakkında detaylı bilgiler
AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtmesinin ardından MKYK’nın ne olduğunu ve ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, MKYK nedir ve açılımı ne demek?
MKYK NEDİR VE AÇILIMI NE DEMEK?
MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. MYKY açılımı ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olurlar. Seçilenler eğer atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır. MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, önümüzdeki 2023 yılından bahsederek,"2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.
AK Parti'nin geçmiş Merkez Karar ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyordu;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
AHMET ARSLAN
AHMET SAMİ CEYLAN
AHMET SORGUN
AHMET TAN
ALİ İHSAN YAVUZ
BÜLENT TÜFENKCİ
BÜŞRA PAKER
CEVDET YILMAZ
ÇİĞDEM KARAASLAN
EFKAN ALA
EMİNE ZEYBEK
ERKAN KANDEMİR
EROL KAYA
EYÜP ÖZSOY
FATİH ŞAHİN
FATMA AKSAL
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
HAMZA DAĞ
HARUN KARACAN
HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA
HATİCE MERVE TATAR
HAYATİ YAZICI
İBRAHİM HALİL YILDIZ
İFFET POLAT
JÜLİDE SARIEROĞLU
LEYLA ŞAHİN USTA
LÜTFİ ELVAN
MAHİR ÜNAL
MEHMET AKİF KALAYCI
MEHMET ÖZHASEKİ
METİN BULUT
METİN YAVUZ
MURAT BAYBATUR
MUSTAFA ATAŞ
MUSTAFA KÖSE
MUSTAFA YEL
MAHMUT ATİLLA KAYA
NUMAN KURTULMUŞ
NURETTİN CANİKLİ
ORHAN MİROĞLU
OSMAN NURİ GÜLAÇAR
ÖMER ÇELİK
ÖZNUR ÇALIK
TUĞBA IŞIK ERCAN
VEDAT DEMİRÖZ
VİLDAN POLAT
YAVUZ SUBAŞI
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN