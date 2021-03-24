AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını belirtmesinin ardından MKYK’nın ne olduğunu ve ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, MKYK nedir ve açılımı ne demek?

MKYK NEDİR VE AÇILIMI NE DEMEK?

MKYK, AK Parti'nin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'dur. MYKY açılımı ise Merkez Karar Yönetim Kurulu'dur.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçilenler bakan olurlar. Seçilenler eğer atanırsa üyelikleri devam eder ancak MYK üyesi olamaz. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri parti yönetiminde etkin bir şekilde rol alır. MKYK, yeni dönemde 75 kişiden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK için açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, önümüzdeki 2023 yılından bahsederek,"2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

AK Parti'nin geçmiş Merkez Karar ve Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyordu;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AHMET ARSLAN

AHMET SAMİ CEYLAN

AHMET SORGUN

AHMET TAN

ALİ İHSAN YAVUZ

BÜLENT TÜFENKCİ

BÜŞRA PAKER

CEVDET YILMAZ

ÇİĞDEM KARAASLAN

EFKAN ALA

EMİNE ZEYBEK

ERKAN KANDEMİR

EROL KAYA

EYÜP ÖZSOY

FATİH ŞAHİN

FATMA AKSAL

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ

HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

HAMZA DAĞ

HARUN KARACAN

HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK GÖKKAYA

HATİCE MERVE TATAR

HAYATİ YAZICI

İBRAHİM HALİL YILDIZ

İFFET POLAT

JÜLİDE SARIEROĞLU

LEYLA ŞAHİN USTA

LÜTFİ ELVAN

MAHİR ÜNAL

MEHMET AKİF KALAYCI

MEHMET ÖZHASEKİ

METİN BULUT

METİN YAVUZ

MURAT BAYBATUR

MUSTAFA ATAŞ

MUSTAFA KÖSE

MUSTAFA YEL

MAHMUT ATİLLA KAYA

NUMAN KURTULMUŞ

NURETTİN CANİKLİ

ORHAN MİROĞLU

OSMAN NURİ GÜLAÇAR

ÖMER ÇELİK

ÖZNUR ÇALIK

TUĞBA IŞIK ERCAN

VEDAT DEMİRÖZ

VİLDAN POLAT

YAVUZ SUBAŞI

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN