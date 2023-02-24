Mladen Dujkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Dujkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Dujkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Dujkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Dujkovic 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Dujkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBSA yapmaktadır. Mladen Dujkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mladen Dujkovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Dujkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Dujkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Dujkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Dujkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

3 Şubat 2020 yılında Bijeljina U19

1 Ağustos 2020 yılında Po­dri­nje

2 Mart 2022 yılında Zvijezda 09

Mladen Dujkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Dujkovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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