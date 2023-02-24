Mladen Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Kovacevic 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Младен Ковачевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Kovacevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mladen Kovacevic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mladen Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

14 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad U19

10 Ağustos 2021 yılında FK Brodarac

6 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Mladen Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Kovacevic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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