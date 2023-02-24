Mladen Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Lucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Lucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Lucic 6 Temmuz 1985 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mladen Lučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Lucic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mladen Lucic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mladen Lucic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Lucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Lucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Lucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Lucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Olimpik

1 Şubat 2012 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2012 yılında Radnik Bijelj.

31 Aralık 2013 yılında B. Banja Luka

1 Ocak 2014 yılında Slavija S.

28 Haziran 2016 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2020 yılında Kariyer sonu

27 Ağustos 2021 yılında Mladost Kakanj

Mladen Lucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Lucic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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