Mladen Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Lukic 14 Şubat 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Младен Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Lukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Lukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mladen Lukic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mladen Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Brodarac

1 Temmuz 2015 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında FK Brodarac

1 Ocak 2017 yılında Kolubara

1 Temmuz 2017 yılında Proleter

24 Ağu 2018 yılında Macva

7 Şubat 2019 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

20 Ağu 2019 yılında Zarkovo

14 Ocak 2020 yılında Backa

11 Eylül 2020 yılında FK Brodarac

10 Temmuz 2021 yılında FK Prva Iskra

1 Şubat 2022 yılında FK Brodarac

18 Temmuz 2022 yılında Metalac

Mladen Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Lukic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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