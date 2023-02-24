Mladen Marstjepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Marstjepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Marstjepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mladen Marstjepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mladen Marstjepovic 3 Mart 2003 tarihinde Bar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Младен Марстјеповић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mladen Marstjepovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mladen Marstjepovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mladen Marstjepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mladen Marstjepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
24 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic
Mladen Marstjepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mladen Marstjepovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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