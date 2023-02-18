Mladen Micanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Micanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Micanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Micanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Micanovic 2 Aralık 1996 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Младен Мићановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Micanovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Micanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mladen Micanovic'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Micanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Micanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Micanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Micanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Javor-Matis

1 Ağu 2015 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2015 yılında Javor-Matis

18 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

1 Şubat 2018 yılında Jedinstvo Sur

14 Ocak 2019 yılında FK Provo

1 Temmuz 2019 yılında FK Buducnost Valjevo

23 Ocak 2020 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2021 yılında Macva

Mladen Micanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Micanovic şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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