Mladen Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Milosevic 21 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mladen Milošević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Milosevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mladen Milosevic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

30 Ocak 2023 yılında S. Novi Grad

Mladen Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Milosevic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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