Mladen Perovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mladen Perovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mladen Perovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mladen Perovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mladen Perovic 7 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mladen Perović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mladen Perovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mladen Perovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mladen Perovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mladen Perovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mladen Perovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mladen Perovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mladen Perovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

Mladen Perovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mladen Perovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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