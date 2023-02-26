Mlungisi Mbunjana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mlungisi Mbunjana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mlungisi Mbunjana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mlungisi Mbunjana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mlungisi Mbunjana 26 Ağustos 1990 tarihinde Mount Frere, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mlungisi Mbunjana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mlungisi Mbunjana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 22 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mlungisi Mbunjana'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mlungisi Mbunjana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mlungisi Mbunjana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mlungisi Mbunjana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mlungisi Mbunjana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında All Stars

25 Temmuz 2018 yılında Highlands Park

22 Eylül 2020 yılında TS Galaxy FC

Mlungisi Mbunjana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mlungisi Mbunjana şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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