Mlungisi Sikakane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mlungisi Sikakane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mlungisi Sikakane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mlungisi Sikakane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mlungisi Sikakane 30 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Mlungisi Mxolisi Sikakane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mlungisi Sikakane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mlungisi Sikakane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mlungisi Sikakane'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mlungisi Sikakane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mlungisi Sikakane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mlungisi Sikakane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mlungisi Sikakane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Mlungisi Sikakane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mlungisi Sikakane şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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