Mmesoma Umejiego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mmesoma Umejiego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mmesoma Umejiego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mmesoma Umejiego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mmesoma Umejiego 31 Aralık 2002 tarihinde Enugu State şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mmesoma Umejiego Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Mmesoma Umejiego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına - tarihinde katılmıştır. Mmesoma Umejiego'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mmesoma Umejiego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mmesoma Umejiego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mmesoma Umejiego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mmesoma Umejiego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mmesoma Umejiego şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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