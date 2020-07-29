MNG kargo Arefe Günü açık mı 2020? MNG kargo Arefe Günü kaça kadar açık?

Kurban Bayramı Arefe Günü bu yıl 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor. Bayram gelmeden arefe gününde gönderilerini yollamak isteyen vatandaşlar Arefe Günü kargoların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki MNG kargo Arefe Günü açık mı? MNG kargo Arefe Günü kaça kadar açık? İşte, çokça merak edilen konu hakkında ayrıntılar...

MNG KARGO HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargı hafta içi sabah 08.30 ile akşam 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Öte yandan hafta sonu pazar günü kapalı olan MNG kargo, Cumartesi günü ise 08.30 ile 14.00 saatleri arasında açıktır.

MNG KARGI AREFE GÜNÜ AÇIK MI? MNG KARGI AREFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Arife günü 30 Temmuz MNG kargo firması sabah 08.30'da açılacak ve öğlen saat 13.00'a kadar çalışacaktır.

MNG KARGO TARİHÇE

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Kurucu genel müdürü Aslan KUT'tur. MNG Kargo'nun 871 şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000'i aşkın çalışanı, 2400'den fazla kara taşıma aracı ve 6 uçağıyla hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde ortalama 600 bin adrese hizmet ulaştıran Türkiye'nin kargo şirketlerindendir.[kaynak belirtilmeli] Ocak 2018 tarihli "Ernst Young Birleşme ve Satınalma İşlemleri 2017 Raporu"na göre Haziran 2017'de %100'ü Sancak Group (Haydar Sancak ve Suat Sancak)ve Turkven tarafından satın alınmıştır.

Aras kargo Arefe günü çalışıyor mu? Aras kargo Arefe günü açık mı 2020?