MNG Kargo çalışma saatleri nasıl? Saat kaçta açılıyor?

Türkiye'de çalışmalarını sürdüren MNG Kargo'nun çalışma saatleri oldukça merak edilmeye başlandı. Bu saatlere göre müşteriler kargo şubelerine gidip işlem yapmak istiyorlar. Erken veya geç gidip orada bekletilmek istemiyorlar. MNG Kargo çalışma saatleri nasıldır? MErak edilen tüm detaylar haberimizde...

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

MNG Kargo hafta içi her gün sabah saat 08:30 'da açılmaktadır. Akşam ise saat 18:00 'da kapanmaktadır. Hafta sonu pazar günü tüm şubeler kapalı olup, cumartesi günü sabah 08:30'da açılır ve öğlen 14:00 'a kadar çalışır. Bu saat dilimi içerisinde şubelere gidip kargo işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şubede çok yoğunluk olduğu zaman 5-10 dakika geç kapanabiliyor. Yine de detaylara müşteri hizmetlerini arayarak ulaşabilirsiniz.

MNG Kargoda öğle arası olsa bile bu durum müşterilere yansıtılmamaktadır. Yani öğlen arasında bile şubeye gidip işlem yapabilirsiniz.

KARGO DAĞITIM SAATLERİ NEDİR?

MNG Kargo'nun dağıtım ve teslimat saatleri de şu şekildedir: MNG Kargo pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 08:30 - 18:00 arasında dağıtım ve teslimat yapmaktadır. Bu zaman dilimleri içerisinde kargonuz eve gelebilir. Evde yoksanız şubeye götürülür. Sonrasında size en yakın şube neresiyse oraya gidip kargonuzu temin almanız gerekiyor. Cumartesi günü ise dağıtım saatleri 08:30 - 14:00 arasındadır. Yani sabahtan öğlene kadar dağıtım ve teslimat yapılmaktadır.

MNG Kargo'yu "444 06 06" numarasından arayabilirsiniz.