MNG Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri oluyor. Bu haberimizde çalışma günleri ve kargonun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi vereceğimiz gibi başlangıç/bitiş saatlerini de sizlerle paylaşacağız. Mng kargo cumartesi açık mı, çalışıyor mu ? Cumartesi günü hangi kargolar açık 2021? ...

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU ?

MNG Kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati 18:00. Hafta sonu daha 08:30 ile 14:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Cumartesi günleri 08:30 – 14:00 saatleri arasında hizmet veren MNG Kargo Pazar günleri kapalıdır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Sabah Açılış Saati: 08:30

Akşam Kapanış Saati: 18:00

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ KARGOLAR AÇIK 2021?

MNG KARGO

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası hizmet veriyor. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren MNG, Pazar günü kapalıdır.

PTT KARGO

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet verimiyor.

SÜRAT KARGO

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri tüm Türkiye’de kapalı. Cumartesi günleri ise bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00, Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri 09:00 – 14:30

ARAS KARGO

Aras Kargo hafta içi her gün sabah 08.30’da çalışmaya başlıyor ve 18.00’a kadar çalışmasını sürdürür. Hafta sonu ise cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet veriyor, Pazar günleri hizmet vermiyor.