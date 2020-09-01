Mninibüste akıl almaz kalabalık! Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

Koronavirüslü vaka sayılarında artış yaşanan Bursa'daki bir minibüste çekilen bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bu minibüsteki görüntüler izleyenleri ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını açık bir şekilde gösterdi.