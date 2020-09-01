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  3. Mninibüste akıl almaz kalabalık! Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

Mninibüste akıl almaz kalabalık! Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

Koronavirüslü vaka sayılarında artış yaşanan Bursa'daki bir minibüste çekilen bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan bu minibüsteki görüntüler izleyenleri ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını açık bir şekilde gösterdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyetinin getirildiği Bursa'da bir minibüsteki tıklım tıklım görüntüler pes dedirtti. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

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01 Eylül 2020 Salı 11:58
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