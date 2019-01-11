Mnuchin: Çin Başbakan Yardımcısı Washington'u ziyaret edecek

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin büyük olasılıkla bu ay içinde Washington'u ziyaret edeceğini söyledi.

Capitol Hill'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Mnuchin, "Başbakan Yardımcısı Liu He'nin bu ay içinde bizi ziyaret etmesi büyük olasılık ve federal hükümetteki kısmi kapalılığın bunu etkileyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Mnuchin, Çin ile ticaret görüşmelerine bu tür ziyaretler ile devam edeceklerini vurguladı.

DHA