Mo Babouli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mo Babouli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mo Babouli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mo Babouli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mo Babouli 1 Şubat 1993 tarihinde Al Ain şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suriye,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Molham Babouli / ملهم ببولي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mo Babouli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTBOOK yapmaktadır. Mo Babouli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mo Babouli'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mo Babouli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mbabouli16

Mo Babouli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mo Babouli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mo Babouli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mo Babouli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2015 yılında Toronto FC II

5 Mart 2016 yılında Toronto

24 Mart 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

21 Nisan 2017 yılında Sigma FC

21 Eylül 2017 yılında Al-Ahli SC

2 Kasım 2018 yılında Mississauga MS

1 Eylül 2019 yılında Ukraine United

4 Ağustos 2020 yılında Forge FC

19 Ocak 2022 yılında Muaither SC

10 Ağustos 2022 yılında York United

Mo Babouli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mo Babouli şuan York United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Mo Babouli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suriye takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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