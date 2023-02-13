Mo Dauda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mo Dauda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mo Dauda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mo Dauda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mo Dauda 20 Şubat 1998 tarihinde Larabanga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohammed Dauda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mo Dauda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Mo Dauda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mo Dauda'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mo Dauda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohammed_daudaofficial/?utm_source=ig_embed

Mo Dauda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mo Dauda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mo Dauda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mo Dauda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2017 yılında Anderlecht U21

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

31 Ocak 2019 yılında Vitesse

30 Haziran 2019 yılında RSC Anderlecht

29 Ağu 2019 yılında Esbjerg fB

31 Temmuz 2020 yılında RSC Anderlecht

31 Ağu 2021 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2022 yılında RSC Anderlecht

22 Temmuz 2022 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2023 yılında RSC Anderlecht

Mo Dauda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mo Dauda şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Matesco (2009-2013), Global Stars FC (2013-2014), Asante Kotoko (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.