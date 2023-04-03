Moataz Bellah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moataz Bellah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Moataz Bellah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moataz Bellah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.