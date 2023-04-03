Moataz Bellah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moataz Bellah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moataz Bellah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Moataz Bellah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Moataz Bellah {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Moataz Bellah El Mongy El Ahishiry şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Moataz Bellah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Moataz Bellah'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Moataz Bellah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Moataz Bellah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Moataz Bellah şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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