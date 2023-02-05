Moataz Zemzemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moataz Zemzemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moataz Zemzemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moataz Zemzemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moataz Zemzemi 7 Ağu 1999 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Tunus uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı معتز الزمزمي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moataz Zemzemi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM MANAGEMENT yapmaktadır. Moataz Zemzemi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Moataz Zemzemi'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Moataz Zemzemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moataz Zemzemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moataz Zemzemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moataz Zemzemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında R. Strasbourg

13 Ocak 2020 yılında Club Africain

30 Haziran 2020 yılında R. Strasbourg

14 Ağu 2020 yılında US Avranches

30 Haziran 2021 yılında R. Strasbourg

5 Ağu 2021 yılında Chamois Niort

Moataz Zemzemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moataz Zemzemi şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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