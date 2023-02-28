Moaz El Henawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moaz El Henawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moaz El Henawy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Moaz El Henawy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Moaz El Henawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moaz El Henawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Moaz El Henawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moaz El Henawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moaz El Henawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moaz El Henawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moaz El Henawy 29 Ocak 1990 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da معاذ الحناوي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moaz El Henawy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moaz El Henawy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Moaz El Henawy'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moaz El Henawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moaz El Henawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Moaz El Henawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moaz El Henawy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında El Masry

30 Haziran 2010 yılında El Ahly U21

1 Ağustos 2010 yılında El Makasa

1 Ağustos 2013 yılında Al-Hilal B.

15 Temmuz 2014 yılında Gaish

30 Ocak 2016 yılında El Mostakbal

26 Temmuz 2016 yılında Aswan SC

20 Ağustos 2017 yılında Entag El Harby

28 Eylül 2021 yılında El Mahalla

Moaz El Henawy kimdir

Moaz El Henawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moaz El Henawy şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Moaz El Henawy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Moaz El Henawy nereli

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