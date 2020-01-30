Mobil araç sokak hayvanlarının hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kısırlaştırma aracıyla Geçici Bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Kocaeli'nin tüm ilçelerine giderek vatandaşımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Mobil Kısırlaştırma Aracı Geçici Bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Kocaeli'nin tüm ilçelerine giden Mobil Kısırlaştırma Aracı, Geçici Bakımevine ulaştırılmakta güçlük çekilen hayvanlara hizmet veriyor.

Kısırlaştırma işlemleri için öncelikle ilçe belediyesinden kediler için sokak hayvanı olduklarına dair yazı alınması ve kedilerin operasyon sonrası bakımları üstlenildiği takdirde randevu alınması gerekiyor. İlçe belediyelerden belge alan hayvan severlere ilk olarak randevu veriliyor. Belirtilen tarih ve saatte aynı İlçe içerisinde ortak bir alanda o ilçedeki hayvanseverlerin getirdiği kediler kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra aşı ve gerekli olduğunda tedavileri yapılarak hayvanlar sahiplerine teslim ediliyor.

Öte yandan hizmeti vatandaşların ayağına götüren Mobil Kısırlaştırma Aracı'nın iç ve dış özellikleri yenilendi. Hijyenik bir ortamda Veteriner hekim ve teknikeri tarafından yapılan müdahalelerde sokak hayvanlarına kısırlaştırma, karma ve kuduz aşısı, tedavi, iç dış parazit uygulamaları yapılıyor. Hayvan severler Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlarımızdan sokakta yaşayan hayvanlara hassas davranmalarını istiyor.

Kaynak: İHA