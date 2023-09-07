Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gittiği kafede hesabı ödedikten sonra "annemi arayacağım" bahanesi ile işletme sahibinin telefonunu alan 19 yaşındaki şahıs, arka planda açık kalan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi hesabına...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gittiği kafede hesabı ödedikten sonra "annemi arayacağım" bahanesi ile işletme sahibinin telefonunu alan 19 yaşındaki şahıs, arka planda açık kalan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi hesabına 40 bin lira göndererek kayıplara karıştı. Yaşanan dolandırıcılık anları güvenlik kamerasına yansırken, kafenin işletme müdürü olayı anlattı.

Olay, 2 Eylül Cumartesi günü Serdivan ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. 19 yaşındaki S.Ö. gittiği kafede tatlı yiyip, çay içti. Daha sonrasında kasaya yönelen S.Ö., kafenin sahibi Oğuzhan A.'ya yanında nakit parası bulunmadığını aktararak hesabı IBAN'a atmak istediğini söyledi. Kafe sahibi Oğuzhan A., müşterisi ile IBAN bilgisini paylaşmak için telefonundan internet bankacılığının mobil uygulamasına girdi. Bu esnada S.Ö., 120 TL'lik hesabını IBAN'a gönderdi. S.Ö., daha sonrasında "annemi arayacağım" bahanesi ile Oğuzhan A.'dan telefonunu istedi. İnternet bankacılığının mobil uygulaması arka planda açık kalan telefonu alan S.Ö., dakikalar içinde kendi hesabına 40 bin lira gönderdi. S.Ö., ardından telefonu vererek işletmeden çıktı ve kayıplara karıştı.

Telefonuna gelen bildirimle neye uğradığını şaşırdı

S.Ö.'nün kafeden uzaklaşmasının ardından Oğuzhan A. telefonuna gelen mesaj ile neye uğradığını şaşırdı. Hesabından iki kez 20 bin TL havale yapılarak dolandırıldığını fark eden Oğuzhan A. güvenlik kamerası kayıtları ile polise başvurdu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği anlar ise kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın hesap ödemek için kasaya gelmesi, hesabı ödedikten sonra iş yeri sahibinin telefonunu alarak masaya oturması, telefonla uğraşması, telefonu iş yeri sahibine geri vermesi ve kapıdan çıktıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

"Annemi arayacağım diyerek telefonu aldı"

Olayı anlatan işletme müdürü Eren İnekçioğlu, "Olay geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Kafeye sürekli gelen müşterimiz vardı yine geldi. Tatlısını yiyip, çayını içtikten sonra 120 TL'lik bir hesapla kasamıza geldi. Üzerinde kart ve nakit olmadığını söyledi. İşletme sahibimiz Oğuzhan bey kasaya geçerek telefonunda bankanın mobil uygulamasından IBAN bilgilerini açtı ve müşteriye gösterdi. Şahısta 120 TL'yi gönderdi. Parayı gönderdikten sonra çocuk "annemi arayacağım" diyerek Oğuzhan beyin telefonunu aldı. O esnada mobil uygulama arkada açık kaldı. Oturduğu masaya geçtikten sonra arka planda uygulama açıkken kendi hesabına EFT ile iki parça halinde 40 bin TL para gönderiyor"

"İyiliğimizin bedeli bize 40 bin TL'ye patladı"

Olayın ardından mobil uygulamanın telefonda açık kalma süresini test ettiklerini de aktaran İnekçioğlu, "Olaydan sonra biz test ettik uygulamanın arka planda 2 buçuk dakika açık kalma süresi varmış. Kamera kayıtlarında da var zaten çocuk 2 dakikalık bir sürede bu olayı gerçekleştiriyor. Daha sonrasında telefonu geri veriyor, teşekkür ediyor ve kapıdan yavaşça çıkıyor. Ardından koşarak uzaklaşıyor. Kendimiz çocuğa ulaşmaya çalıştık, karakola gittik ve sonrasında Oğuz beyin banka hesabını bloke ettirdik. Henüz bulunmadı, polis ekipleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. İyiliğimizin bedeli bize 40 bin TL'ye patladı" diye konuştu.

"Ailesi bize eve gelmediğini söyledi"

S.Ö.'nün ailesine ulaştıklarını da aktaran Eren İnekçioğlu, "Biz olayın ardından şahsın evine ulaştık, ailesi ile görüştük. Yaşı küçük 19 yaşında, belki o an isteyerek yapmadı diye düşünerek ailesi ile konuşmak istedik. Orada ailesi bize eve gelmediğini ve daha öncesinde de bu şekil olaylara karıştığını söyledi. Şahıs bizim telefonlarımızı açmıyor. Bizim iyiliğimiz 40 bin TL'ye mal oldu. Bankacılık mobil uygulaması açıkken telefonunuzu kimseye vermeyin, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin" şeklinde konuştu.

Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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