Mobil cihazlar tehlike saçıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 15 yıldır mobil cihazlar üzerine teknik servis ve geri dönüşüm alanında hizmet veren Faruk Çelikaslan, günümüz mobil cihazları ve tabletlerin bilinçli kullanılmadığından dolayı insan sağlığına büyük zararları olduğunu söyledi.

Faruk Çelikaslan, günümüz teknoloji ile gelişen cep telefonlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Günümüzde vazgeçilmez haline gelen cep telefonları ve tablet cihazları çok küçük yaşlara inmiş durumda. Günümüz teknoloji çağı gereği olarak kullandığımız mobil cihazlar, insan sağlığına olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanıma bağlı olarak sağlık bozukluklarına değinirsek, TÜBİTAK bilim insanı destekleme programı tarafından kabul edilen "Gençlerde mobil telefon kullanımı ile boyun ağrısı arasındaki araştırma projesinde 17-25 yaşları arası 100 öğrencide postür bozukluğu (duruş bozukluğu), kaslarda kasılma, 33 kişide omuz, 45 kişide boyun, 38 kişide bilek ağrısı tespit edilmiştir. 100 öğrencinin yüzde 67'si huzursuz, ama hala kullanmaya devam etmektedir. Mobil cihazlarımızı özellikle şarjda iken kullanmak, bilhassa dünyayı kasıp kavuran mobil uygulama olan PUPG oyunu ile birlikte çok risklidir. Bunu şuna benzetebiliriz, koşu yapan bir atletin aynı anda yemek yemesi gibidir. Mobil cihazlarında bataryasını doldurmak için şarja bağlıyken, çok daha fazla güç harcayarak boşalması sonucu ısınmasına, buna bağlı olarak infilak riski yüksektir. Orijinal fabrika verileri haricinde amper ve voltaj uyumsuzlukları size ve cihazınıza ciddi hasarlar verebilmektedir. Lütfen mobil cihazlarını güvenli bir şekilde kullanın" diye konuştu.

Kaynak: İHA