Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7421.24

Meslek Adı : Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu : Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Cep telefonlarının arızalarını tespit eden, tamir ve bakımını yapabilen teknik bilgiye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cep telefonunun arıza nedeni ve yerini belirlemek için cep telefonun kontrolünü yapmak, arızalı parçayı tespit etmek.

b) Cep telefonunun şebeke problemlerinin (Verici alıcı çıkış kartı, Çıkış kartı frekans ölçümü, Anten lehimi, anten değişimi ) tamirini yapmak,

c) Cep telefonunun ses ve görüntü arızalarını tespit etmek ve tamirini yapmak,

d) Cep telefonunun titreşim modu, şarj olmaması, sim kart, tuş takımı vb. arızaları tespit etmek ve tamirini yapmak,

e) Arızalı olan devre elemanlarını ve tuş takımlarını onarmak veya yenisi ile değiştirmek,

f) Cep telefonunun bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

g) Sökülen parçaları onarmak veya onarılamayacak olan parçaları yenisi ile değiştirmek,

h) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

i) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

j) Tamiri tamamlanmış cep telefonunu tekrar kontrol ederek müşteriye teslim etmek,

k) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü mesleği için “8161.52” kod olarak kullanılır iken Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı mesleği için “5223.86” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Meslek Kodu “7421.24” olarak belirlenmiştir.

