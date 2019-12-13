Mobil kanser tarama aracı Bingöl’de

Sağlık Bakanlığı tarafından Bingöl'e gönderilen mobil kanser tarama aracıyla ilçe ve merkez köylerde vatandaşlara hizmet verileceği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla farklı yaş grubundaki kadın ve erkeklerin ücretsiz kanser taramasından geçirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kanserin erken dönemde tespit edilmesi durumunda, tamamen iyileşme sağlanabilmekte, daha az yan etkisi olan ilaçlar veya girişimler uygulanarak hastalık kontrol altına alınabilmektedir. Bu doğrultuda bakanlığımızca il genelinde kanser taraması yapmak üzere geçici olarak ilimize tahsis edilen mobil kanser tarama aracı geldi. Mobil kanser tarama aracı ile il genelinin kanser taramalarından geçirilmesi sağlanacak, "erken teşhis hayat kurtarır" prensibiyle 40-69 yaş kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması ve 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı (serviks ) kanseri (hpv-dna) taramaları yapılacaktır. 2019 yılı Aralık ayı içerisinde, Adaklı, Karlıova, Solhan, Genç, Kiğı ilçeleri ile Ilıcalar beldesi ve Hacılar, Halifan, Çavuşlar köylerinde hizmet verilecektir. Bu vesile ile tüm ilgili vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA