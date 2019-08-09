Mobil koyun banyoluğu ile hayvanlar yıkanıp, ilaçlanıyor

VAN'ın kırsal bölgelerinde küçükbaş havyvanlar belediyenin hizmete soktuğu mobil banyoluklarda yıkanıp, ilaçlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, bölgede tarım ve hayvancılğı geliştirilmesi için küçükbaş hayvanlar için tasarlanan mobil koyun banyoluğu çiftçilerni yüzünü güldürüyor. Van'ın Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'ndeki yaylaya götürülen mobil koyun banyolarında, küçükbaş hayvanlar yıkanıp, ilaçlamayla hastalıklara karşı korunuyor. Parazit, kene ile mücadelenin yanı sıra hayvan sağlığı için önemli olan mobil koyun banyoları, ilaçlı su ile doldurulduktan sonra hayvanlar tek tek yıkanıyor. Tarımsal Hizmetler Başkanlığı'nın Özalp ve Saray ilçelerinden sorumlu Haktan Akman, Van'ın küçükbaş hayvan sayısı bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Akman, "Hayvan sahipleri daha önce koyun ve keçilerini birçok zahmetle derelerde, kirli sularda yıkıyordu. Dolayısıyla hayvanlar hastalık kapıyordu. Biz de mobil koyun banyosu ile hayvanları ilaçlı su ile yıkıyoruz. Makinalarımızı Van'da 3 bölgede yerleştirip, muhtarlarımıza teslim etmişiz. İnşallah artık çiftçilerimiz bu güzel hizmetten istediği zaman en iyi şekilde yararlanacaklardır"dedi.

Daha önce zor şartlarda koyun ve keçilerini dere ile göletlerde banyo yaptırdıklarını anlatan çiftçilerden Cüzeyri Özkaplan ise, "Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın projesi doğrultusunda oluşmuş olan mobil koyun banyoları aktif olarak hizmet vermeye başladı. Belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Daha kolay, daha düzenli ve modern bir koyun banyosu gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

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DHA