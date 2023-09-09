Mobil kuaför, mevsimlik işçilerin çocuklarına hizmet verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, "Yar Saçların Lüle Lüle" sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin'in köylerinde hizmet veren "mobil kuaför" aracı, berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mobil kuaför, mevsimlik işçilerin çocuklarına hizmet verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, "Yar Saçların Lüle Lüle" sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin'in köylerinde hizmet veren "mobil kuaför" aracı, berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi sürdürüyor.

Sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan mahalleler başta olmak üzere, her yaştan Mersinli'nin faydalandığı "mobil kuaför" aracı, bu kez Mezitli ilçesinde yer alan özel bir işletmede yer aldı. Bir dernek tarafından hayata geçirilen "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" projesine "mobil kuaför" aracı ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hizmet verdi. Mobil kuaförde saçlarını istedikleri şekilde kestiren çocuklara, şampuan ve banyo lifinden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Mersin'in kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlara kuaförlük hizmetini "mobil kuaför" aracı ile sağladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, "Mobil kuaför, Mersin'in köylerindeki vatandaşlarımızın ayağına hizmet götüren bir kuaför aracı" şeklinde konuştu.

Mobil kuaför hizmetinden bu kez faydalanan grubun çocuklar olduğunu kaydeden Yazgı, "Bir derneğin yürütmüş olduğu ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi" projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak destek vererek, çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mobil kuaförde saçlarını kestiren çocuklardan Zehra Bahra, "Havalar çok sıcaktı, saçlarımı kestirdim. Yeni saçlarım güzel oldu, memnunum" dedi.

Mobil kuaför, mevsimlik işçilerin çocuklarına hizmet verdi

Mobil kuaför, mevsimlik işçilerin çocuklarına hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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