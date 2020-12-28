Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'tan asgari ücret açıklamasıBüyükerikli köy muhtarının cinayet zanlısı tutuklandı!Agi nedir? Agi ne kadar 2021 ? Agi bekar için ne kadar oldu 2021?Tivibu Seç İzle'nin en fazla izlenen yapımı "Kral Şakir" olduSon dakika... Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi!1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2021 | Çocuk parası ne kadar 2021?Asgari ücret 2021 AGİ ne kadar oldu? | Yeni AGİ fiyatları 2021Asgari ücret 2021 net ücret ne kadar? Kaç TL oldu? Açıklandı mı?Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Mobil oyun şirketi Yoozoo'da skandal! CEO Lin Çi'nin, çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldü

Mobil oyun şirketi Yoozoo'da skandal! CEO Lin Çi'nin, çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldü

Çin'in dev oyun firmalarından olan Yoozoo’nun üst yöneticisi Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü açıklandı.

Mobil oyun şirketi Yoozoo'da skandal! CEO Lin Çi'nin, çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldü

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti. 

Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu. Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı.  Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti. Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT