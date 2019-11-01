Mobil radarla tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesi kıyılarından yasa dışı geçiş için lastik botla denize açılan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik mobil radarıyla tespit edilerek, yakalandı.

Sahil Güvenlik mobil radarı ile çarşamba günü saat 23.40'ta, Menderes'in Özdere Mahallesi açıklarında bir grup göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta; 7'si Angola ve 2'si Kongo uyruklu olmak üzere 9 kaçak göçmen yakalandı. 1'i erkek, 1'i kadın ve 7'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA