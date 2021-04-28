Mobil Teknolojileri Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3512.14

Meslek Adı : Mobil Teknolojileri Teknikeri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Web dünyasındaki yeni teknolojileri takip eden, mobil cihazlar üzerinden güncel yazılım dillerini ait oldukları teknolojiler ile birlikte kullanan, yeni yazılım geliştiren ve iyi bir görselle geliştirdiği yazılımı sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobil Teknolojileri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilişim alanında yazılım, donanım ve güvenlik süreçlerini uygulamak,

b) Mobil destekli web sitesi tasarlamak,

c) Güncel yazılım geliştirme teknolojilerini takip eder ve öğrenmek.

d) Klasik yazılım geliştirme süreçleri içinden analiz, programlama, test görevlerini gerçekleştirmek,

e) Süreç içinde gerekli olan ve kendisine verilmiş olan protokol ve süreçleri uygulamak,

f) Kullanılan sürecin gerektirdiği dokümanları oluşturur ve oluşturulmuş dokümanlarda tanımlanmış işlemleri yapmak,

g) Mobil teknolojileriyle ilgili problemleri tanımlar, analiz eder, çözümlemek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobil Teknolojileri Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni mesleği için “3211.25” kod olarak kullanılır iken Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) mesleği için “2635.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobil Teknolojileri Teknikeri Meslek Kodu “3512.14” olarak belirlenmiştir.

