"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sakarya'da

SAKARYA (AA) - Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Sakarya'ya geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında kente gelen eğitim tırı, dün Ozanlar Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde faaliyetine başladı.

Bugün de Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan tırda, kentte eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldı. Daha sonra özel olarak hazırlanan trafik parkurunda, akülü araç kullanan öğrencileri, polis memurları hataları konusunda uyardı.

Çocuklarla yakından ilgilenen emniyet güçleri, trafik kuralları konusunda çocukları bilgilendirdi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da eğitim tırını ziyaret etti.

Tırda görev yapan polis memuru Murat Ünal'dan bilgi alan Nayir, eğitim alan öğrencilerle sohbet etti, onlara trafikle ilgili sorular sordu.

Etkinlikte alkollü hissi veren gözlüğü takan veliler ve vatandaşlar, penaltı atışı yapmakta zorluk çekti.

- "Eğitimlerden olumlu sonuç almayı bekliyoruz"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Nayir, çocukların tır içerisinde teorik eğitim gördüğünü, aşağıda hazırlanan platformda da pratik eğitim aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Okullarımızda öğretmenlerimiz ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından bu eğitim veriliyor ama bu tür bir eğitim, çocuklara daha cazip geliyor çünkü burada kendilerinin kullanabileceği araçlar var. Çocuklarımıza trafikte uyması gereken kurallar öğretilmiş oluyor. Özellikle bu senenin 'Trafikte yayaya öncelik, öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganı, burada çocuklarımıza birebir gösterilmiş oluyor."

Nayir, trafikte verilen kayıpların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların ilgisinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

"Medeni bir toplum olduğumuzu trafikte göstermiş olduğumuz saygıyla, anlayışla ispat etmemiz lazım." diyen Nayir, "Sakarya'mıza yakışan da bu. İnşallah bu faaliyetlerden, bu eğitimlerden olumlu sonuç almayı bekliyoruz. Basınımızın da göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA