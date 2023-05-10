Mobil uygulamaya girip bunu yapanlar 1000 TL hediyeyi kapacak! Kısa süre kaldı

Garanti BBVA, yeni kampanyası ile müşterilerine heyecan verici bir fırsat sunuyor. Banka tarafından duyurulan kampanyaya göre, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden yapılan kredi kartı başvuruları onaylanan her müşteriye 1.000 TL geri ödemesiz bonus verilecek. Şubeye gitmeye gerek olmadan sadece mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. Kampanya kapsamında başvuru yapan müşteriler ayrıca, 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans kullanabilecekler. Garanti BBVA'nın yeni kampanyası, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı olacak.

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Kampanya süresi 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve ilk kez Garanti BBVA'lı olan ve başvurusu onaylanan müşterilerin ilgili kredi kartı ile yapacakları 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus verilecek. Bu fırsattan yararlanmak için Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerekiyor.







Kampanya ile ilgili detaylar da açıklandı. Kazanılan bonuslar en çok kazanım sağladığınız karta yüklenecek ve 27 Mayıs - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kampanya müşteri bazında olduğu için bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilecek. Kampanyaya düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları dahil değil. Ancak, internetten yapılan harcamalar da kampanyaya dahil ediliyor.