Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2514.06

Meslek Adı : Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Uygulama Programcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Mobil yazılım uzmanı, yazılımın mobil kısmıyla ilgilenen meslek dalıdır. Mobil yazılım uzmanı, mobil yazılım platformunda faaliyetler gösteren, uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunan kişilere verilen mesleki unvandır.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobil yazılım uzmanının en temel anlamda görevi, şirketin yazılım departmanındaki mobil uygulamalarda görev almak ve diğer alanlarla koordineli olarak çalışmaktır. Bunun yanı sıra diğer görevleri ise şunlardan oluşur:

Şirketin hedefleri doğrultusunda yazılım ürünlerini tanımlamak ve tasarlamak,

Tasarlayacağı uygulamaların teknik özelliklerini belirlemek adına yazılım ekibi ile iş birliği yapmak,

Uygulama geliştirme sürecinde yazılım tasarım süreçlerinden faydalanmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım prensiplerinden yararlanarak uygulamayı geliştirmek,

Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek,

Müşterilerle sürekli olarak iletişim halinde olmak,

Uygulamanın UML diyagramlarını oluşturmak,

Uygulamanın bitim aşamasında test analizi yapmak,

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.

Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Elle)/Çarkçı mesleği için “7314.11” kod olarak kullanılır iken Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı mesleği için “3142.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı Meslek Kodu “2514.06” olarak belirlenmiştir.

