Mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan Mobilyakent 5082. Sokak üzerinde bulunan bir atölyede yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de takviye olarak olay yerine gelerek, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yangına müdahale etti. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, herhangi bir çökme tehlikesine karşı AFAD ekipleri de hazır bekledi. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA