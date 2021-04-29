Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7523.27

Meslek Adı : Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mobilya yüzlerine püskürtme tertibatı ile astar boya, vernik veya diğer cila malzemesi püskürten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Cilacısı (Püskürtme ile) (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Püskürtme tabancasına hava veren kompresörü ve boyama anında meydana gelen boya zerreciklerini ve zehirli gazı emecek olan aspiratörü çalıştırmak,

b) Cilalamadan önce mobilya üzerine tatbik edilecek astar boyayı tiner ile karıştırarak istenilen kıvama getirmek,

c) Hazır olan astar boyayı püskürtme tabancasının haznesine doldurmak,

d) Cilalanacak mobilyayı döner sehpa veya benzeri bir yere yerleştirmek,

e) Püskürtme tabancasını mobilya üzerine tutar ve tetiği çekerek astar boyayı püskürtmek,

f) Mobilya üzerine püskürtülen astar boyanın kuruması için bir müddet beklemek,

g) Kuruyan astar boya üzerindeki pütürleri gaz zımparası ile düzeltmek,

h) Püskürtme tabancasının haznesinde kalan astar boyayı boşaltır ve hazneyi temizler, hazırladığı verniği veya renkli cilayı hazneye doldurur ve püskürtme yolu ile astar boyası çekilen mobilyanın yüzeyini cila ile kaplamak,

i) Kuruyan cila tabakasını zımparalayarak üzerine bir veya bir kaç kat daha cila malzemesi püskürtmek,

j) Astar boya yapmadan da mobilyalar üzerine cila malzemesi tatbik etmek,

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri mesleği için “7536.08” kod olarak kullanılır iken Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu mesleği için “1223.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) Meslek Kodu “7523.27” olarak belirlenmiştir.

