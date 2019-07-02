Mobilya deposu yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Saat 16.30 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Ahmet Petrolcü Sokak'taki mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki mobilya mağazasına ait depoda yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anda büyüyerek bütün depoyu saran yangına müdahaleye başladı. Deponun tamamını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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DHA