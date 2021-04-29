Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7532.24

Meslek Adı : Mobilya Döşeme Kesim İşçisi

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Döşemede kullanılan deri ve kumaşları istenilen ölçülerde kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Döşeme Kesim İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek deri veya kumaşı masa üzerine yaymak,

b) Verilen ölçülere göre metre, mezuro ve şablon kullanarak en uygun ve ekonomik şekilde deri veya kumaş üzerini çizmek,

c) Çizilen deri veya kumaşı makasla kesmek,

d) Kesimden çıkan parçalar üzerine ölçü ve kod numaraları yazarak ilgili kısımlara göndermek,

e) Kesimden çıkan deri ve kumaş parçalarını mobilya iskeletleri üzerine çakabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler mesleği için “7221.19” kod olarak kullanılır iken Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (CEO) mesleği için “1120.42” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi Meslek Kodu “7532.24” olarak belirlenmiştir.

