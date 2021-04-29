Mobilya Döşeme Ustası Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7534.11

Meslek Adı : Mobilya Döşeme Ustası

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda; projelendirilmiş çalışmaları bilgisayar teknolojilerini de kullanarak çözümleyen, malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Döşeme Ustası, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapmak

d) Döşeme sisteminin üretim hazırlığını yapmak

e) Şablon hazırlamak

f) Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

g) Sert döşeme yapmak

h) Levha üzerine döşeme yapmak

i) Kolan üzerine döşeme yapmak

j) Yaylı döşeme yapmak

k) Zikzak yaylı döşeme yapmak

l) Helezoni yay sistemini yapmak

m) Helezoni yay sistemi üzerine döşeme yapmak

n) Kauçuklu minder ve yastık yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşeme Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri mesleği için “7214.02” kod olarak kullanılır iken Termik Santral Türbin İşletme Operatörü mesleği için “3131.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Döşeme Ustası Meslek Kodu “7534.11” olarak belirlenmiştir.

