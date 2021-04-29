Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7534.10

Meslek Adı : Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda bilgisayar teknolojilerini de kullanarak döşeme sistemini çözümleyip projelendiren, malzemeleri analiz edip maliyetlendiren, mobilya döşeme yöntem ve uygulama tekniklerini bilerek tüm üretim sürecini kontrol altında tutup aksaklıklara müdahale eden, süreci her açıdan öngörülen plan dahilinde yürüten ve denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Projelendirme ve üretim hazırlıkları yapmak

f) Döşeme işlemlerinde kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak

g) Üretim planını uygulamak

h) Döşeme süreci faaliyetlerini yürütmek

i) Süreç denetimi yapmak

j) Levha üzerine döşeme yapmak

k) Kolan üzerine döşeme yapmak

l) Zikzak yaylı döşeme yapmak

m) Helezoni yay sistemini yapmak

n) Helezoni yay sistemi üzerine döşeme yapmak

o) Kauçuklu minder ve yastık yapmak

p) Yaylı yatak yapmak

q) İş bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları mesleği için “1120.28” kod olarak kullanılır iken Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri) mesleği için “8152.13” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı) Meslek Kodu “7534.10” olarak belirlenmiştir.

