Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3432.04

Meslek Adı : Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : İç Tasarımcılar Ve Dekoratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : -Sandalye, koltuk, kanepe, yatak vb. mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplama ve şekil verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Döşeme projelerini ve montaj resimlerini incelemek,

b) İşin yapılması için gerekli malzeme listesini çıkarıp siparişini vermek,

c) Mobilya iskeletine yay, kolon, dolgu gereçleri ve yüz kaplama maddelerini takmak, düzenlemek ve bağlamak,

d) Sandalye, koltuk ve kanepe minderlerinin altına kanava veya lastik kolon bantlar germek,

e) Kaplanacak eşyanın ölçülerini almak, döşeme kumaşlarını istenilen şekillerde kesmek, dikmek ve eşyanın üstüne geçirmek ,

f) Döşemelik kumaşları örtülecek kısımlar üzerinde germek, çivilemek, dikmek veya yapıştırmak,

g) Eskimiş mobilya döşemelerini onarmak,

h) Mobilya üzerinde kullanılmak üzere yastık ve minderler yapmak,

i) Döşeme işlemi bittikten sonra kontrolünü yapmak,

j) Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda) mesleği için “5212.03” kod olarak kullanılır iken Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni mesleği için “3211.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni Meslek Kodu “3432.04” olarak belirlenmiştir.

