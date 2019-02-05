Mobilya mağazasındaki yangın korkuttu

Çorum'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 1. Yeşilyurt Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA