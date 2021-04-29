Mobilya Montajcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7522.34

Meslek Adı : Mobilya Montajcısı

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Mağazada satışı yapılan, gardrop, yemek masası, etajer, vitrin, koltuk takımları, çekyat vb. gibi mobilya ürünlerini müşterilerin adreslerine taşıyan ve ürünlerin montaj- demontaj, teslimat işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mobilya Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gün içerisinde teslim edilecek mobilya ürünleriyle ilgili müşteri adreslerini amirinden almak,

b) Teslimatı yapılacak mobilya ürünlerini kamyonete yüklemek,

c) Müşterilerin adreslerine mobilya ürünlerini araçla götürmek,

d) Evlere veya işyerlerine mobilya ürünlerini taşımak

e) Mobilya ürünlerini ambalajından çıkarmak,

f) Mobilya modüllerinin montajını yapmak,

g) Mobilya ürünlerinin kullanımı ve özellikleri hakkında müşterilere bilgi vermek,

h) Müşteriye teslimat ile ilgili belgeleri imzalatmak,

i) Mobilya ürünlerinin basit tamiratlarını yapmak,

j) Mobilya ürünlerini değişim için müşteri adreslerinden almak,

k) Geri alınacak, hatalı, arızalı, mobilya ürünlerinin demontaj işlerini yapmak,

l) Gerekli evrakları teslim etmek, teslim almak,

m) Müşterilerin ürünlerle ilgili şikâyet ve memnuniyetlerini ilgili yöneticisine bildirmek,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mobilya Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.45” kod olarak kullanılır iken Tohum-Gübre Serpme Makinesi İmal Ustası mesleği için “7221.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mobilya Montajcısı Meslek Kodu “7522.34” olarak belirlenmiştir.

